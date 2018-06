Cantieri ovunque e malasosta: «Parcheggiare è impossibile»

Una concomitanza mai vista di lavori, con l’ulteriore complicazione del maltempo. Un mix micidiale che ha messo a soqquadro la viabilità nell’area compresa tra corso Adriatico e corso Rosselli.

Da circa due settimane, infatti, le auto sono costrette a zigzagare tra i cantieri e trovare un parcheggio è quasi impossibile, soprattutto negli interni.

«Non sappiamo più dove posteggiare la macchina. Tra l’altro siamo al confine con la Crocetta, dove la sosta è a pagamento. E sono in molti a venire qui a parcheggiare per non pagare il ticket dall’altra parte. Siamo saturi», lamenta Giorgio, un residente di corso Adriatico. Tra tutte le operazioni in corso di svolgimento, quella che dà più disagi è il rifacimento dei marciapiedi e dei parcheggi.

Lavori che interessano qua- si tutti gli interni di corso Rosselli, anche da entrambi i lati della strada come al 99 e al 115, con la sosta vietata dalle 7 alle 20 in alcuni casi addirittura dal 31 maggio.

Al 101 abbiamo invece la manutenzione delle facciate dei palazzi, che significa ulteriori parcheggi in meno e un cantiere che si protrarrà almeno fino al 20 luglio. Sempre negli interni di corso Rosselli, ci sono la sostituzione della rete del gas e i riallacci degli impianti, con i la- vori partiti il 6 giugno.