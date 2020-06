«I cantieri slitteranno di una settimana»

Slitta di una settimana la pedonalizzazione di lungo Po Cadorna. Accantonata, almeno per il momento, l’idea di interdire alle auto il vicino lungo Po Diaz. «Procediamo per gradi» commenta l’assessore al Commercio Alberto Sacco, che sta portando avanti il dibattito con residenti e commercianti.

«Si tratta, in ogni caso, di pedonalizzazioni in via sperimentale: vediamo come va la prima e dopodiché valutiamo se sia il caso di proseguire o meno». Nella zona di piazza Vittorio al problema recente legato agli assembramenti, si somma la questione mai risolta della malamovida. «Troveremo una soluzione» assicura Sacco.

Nel frattempo, è naufragata l’ipotesi di pedonalizzare il ponte di via Rossini, in Circoscrizione Sette, a causa di alcuni lavori in programma per giugno e dell’opposizione di alcuni commercianti. Arenata anche la pedonalizzazione del quadrilatero della movida di San Salvario: la perdita di oltre 50 posti auto avrebbe reso estremamente impopolare la misura.