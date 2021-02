Cantine nel mirino dei balordi: «Qui soltanto rifiuti e crack»

La porta del palazzo al civico 12/C di via Scarsellini è aperta, tanto che non serve nemmeno spingere. All’apparenza, lungo il pianerottolo, non si muove una foglia. Ma basta scendere in cantina per capire come i problemi, da queste parti, si verifichino soprattutto di notte. Tra sedie e brandine (abbandonate in punti pericolosi) spuntano anche alcuni nottolini fatti saltare. La porta con il numero 6 è già stata aperta da qualche intruso che ha spaccato anche la luce. «Non vengono qui a dormire, almeno non crediamo – racconta la proprietaria dell’alloggio, 43 anni -, ma in compenso hanno abbandonato di tutto e di più. Ci sono una marea di cianfrusaglie, evidentemente gettate nel seminterrato per evitare di pagare l’Amiat. E pensare che l’avevo appena fatta ripulire».

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++