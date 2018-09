Cantine occupate a Torino: blitz della polizia in via Aosta. I locali versavano in condizioni di grave degrado [LE FOTO]

I locali e due alloggi sono stati svuotati e chiusi dal personale dell'Agenzia territoriale per la casa

Blitz della polizia, questa mattina, all’alba, a Torino, nelle cantine occupate di via Aosta. Gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia, insieme ai colleghi del reparto mobile e ad una pattugli di vigili urbani, hanno fatto irruzione nei locali dello stabile Atc, che versavano in condizioni di grave degrado, con rischi per l’incolumità e la salute pubblica.

CHIUSE CANTINE E DUE ALLOGGI

I controlli sono stati estesi anche ad un alloggio al piano terra dell’edificio, assegnato ad un anziano che, in questi giorni, è stato ricoverato in ospedale. Qui le forze dell’ordine hanno sorpreso tre egiziani, uno maggiorenne e due minorenni, irregolari sul territorio nazionale, che si erano introdotti abusivamente nel vano. Le cantine e altri due alloggi sono stati svuotati e chiusi dal personale dell’Agenzia territoriale per la casa.