TERRORE SUL TRENO SAVONA-TORINO. Caos a Fossano e Mondovì, in centinaia bloccati in stazione: “Pochi 4 bus sostitutivi”

Troppo pochi i mezzi messi a disposizione da Trenitalia per fronteggiare l'emergenza in concomitanza con il lungo ponte del Primo Maggio

E’ stato rimosso nella notte il treno coinvolto nell’urto con una gru sulla linea Torino-Savona. Ad annunciarlo su Facebook è stato l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Francesco Balocco: “Procedono alacremente le operazioni di Rfi per il ripristino della linea – ha scritto -. L’obiettivo è di riaprire il prima possibile la tratta per evitare i disagi in questo lungo Ponte per coloro che si recano al mare”.

L’incidente, che ha causato dieci feriti, si è verificato proprio in concomitanza del lungo ponte del Primo Maggio. Ciò sta causando non pochi disagi alle centinaia di persone bloccate alle stazioni di Fossano e di Mondovì, che attendono gli autobus sostitutivi. Sono quattro i mezzi allestiti da Trenitalia per far fronte all’emergenza. Un numero che si è rivelato insufficiente.

Così Balocco sul social network: “Il servizio da Fossano a Mondovì viene gestito da Trenitalia con bus sostitutivi che in mattinata si sono dimostrati insufficienti a soddisfare la domanda, grave sottovalutazione da parte di Trenitalia. Ho sollecitato ad aumentare significativamente il numero di mezzi a disposizione, già ieri avevo segnalato la possibile criticità, cercando di reperirli ovunque siano disponibili. Alla stazione di Fossano centinaia di persone accalcate alla ricerca di un posto sul bus. La matematica dice che se un treno carica 600 persone queste non possono stare su 4 bus da 60 posti”.