Caos frontiere, meglio chiarire

Più che «un atto ostile», come lo definisce Salvini, questo nuovo video girato alla frontiera è un grande assist per il titolare del Viminale. Vuoi perché lo rafforza nella sua volontà di avere spiegazioni chiare dalla Francia (e su questo non gli si può dare torto), vuoi perché gli consente di mandare elementi di riflessione agli alleati pentastellati.

Cosa realmente mostri il video, però, è tutto da chiarire. Ossia se davvero sia stato un respingimento di routine, e l’auto dei poliziotti francesi è entrata per pochi metri su suolo italiano per evitare situazioni di pericolo ai tre migranti, oppure se invece si sia trattato di un replay di quanto accaduto un anno fa, con la gendarmerie che ha trasportato dei profughi ben addentro il territorio italiano, fatto che a detta di parecchi residenti in zona accadrebbe con una certa frequenza.

Detto fuori dai denti: non sarebbe il caso di chiarire come siano realmente gli accordi tra Italia e Francia? A partire da quel famoso episodio contestato alla stazione di Bardonecchia e su cui la Procura sta indagando. Perché la Francia, tanto per fare chiarezza, non fornisce l’identità degli agenti coinvolti come chiesto dalla nostra magistratura?

La collaborazione internazionale deve valere a livello politico, di polizia e anche giudiziario. Altrimenti si fa in fretta a passare per arroganti o supponenti. O per coloro che vedono solo quello che vogliono vedere.