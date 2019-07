Caos suk, i cittadini al prefetto. «Impedite nuove occupazioni»

“Mercoledì assemblea campeggio notturno”. Lo striscione apparso nelle scorse ore nel piazzale di San Pietro in Vincoli allarma i residenti del quartiere Borgo Dora che temono, per sabato, una possibile occupazione. Quello degli abusivi, del resto, è uno dei motivi che ha convinto il quartiere a scrivere una lettera al prefetto. Una missiva firmata da tutte quelle famiglie che da 24 settimane convivono con il mercato del libero scambio, nonostante la delibera comunale del 27 dicembre 2018 prevedesse lo spostamento del mercato – già dal 19 gennaio 2019 – nell’area di via Carcano.

«Inspiegabilmente – si legge tra le righe – si continua a rimandare tale data per motivi a noi sconosciuti. Come onesti cittadini, che chiedono semplicemente ordine e legalità, ci sentiamo per l’ennesima volta delusi e presi in giro». E in effetti fino a sabato scorso l’anarchia l’ha fatta da padrone. Con gli abusivi raddoppiati, a occupare anche le vie limitrofe al Canale dei Molassi. Fin dal pomeriggio del venerdì e per tutta la notte e il giorno del sabato il parcheggio di San Pietro in Vincoli diventa area campeggio anche per le famiglie rom che bivaccano per vendere abusivamente anche merci di dubbia provenienza.

«Sopportiamo schiamazzi notturni – continuano i cittadini -. Urla, viabilità completamente bloccata da mezzi di ogni genere come anche gli accessi dei condomini, marciapiedi e muri delle case usati come vespasiani, quantità esponenziali di rifiuti abbandonati a terra a fine mercato, che sono all’ordine del giorno di ogni sabato». Un teatrino che potrebbe concludersi tra qualche giorno. La prefettura, in accordo con la Città, ha già dato l’ok al trasloco. In un mercato nuovo e con nuove regole più severe per chi sgarra. Con un Barattolo aperto anche anche ai residenti fuori Torino. La carta che il Comune si gioca per allontanare l’ombra delle occupazioni dal Balon-