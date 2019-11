Caos traffico a Santa Rita: «Ora un incontro»

Un incontro aperto a tutti per parlare di uno dei problemi mai risolti a Santa Rita, il caos-viabilità durante i grandi eventi. Si terrà il 5 dicembre, presso la sala dei Centomila di corso Orbassano 192/A, alle 21. Insieme a Stefano Manelli, esperto di Ingegneria dei grandi eventi per Citec Italia, saranno presenti molti di quei 356 firmatari che hanno chiesto al Comune uno studio di fattibilità per evitare gli ingorghi durante i concerti al Pala Alpitour e le partite allo Stadio Olimpico. Portavoce delle istanze dei residenti è la lista civica “La Piazza”, che ribadisce l’urgenza di «uno studio relativo alla gestione del traffico per rendere più fruibili i luoghi e ridurre l’inquinamento ambientale in occasione dei grandi eventi. Ad oggi, purtroppo, non è ancora stata avviata alcuna azione. Per cui vogliamo riportare l’attenzione sul tema organizzando una serata di confronto tra cittadini, esperti e istituzioni».

All’incontro del 5 dicembre sono stati invitati l’assessora Lapietra e i presidenti delle circoscrizioni Due e Otto, Bernardini e Ricca. Mentre a luglio i firmatari erano stati auditi a Palazzo Civico e l’amministrazione aveva avanzato l’ipotesi di usare le celle telefoniche, già sperimentate con la revisione delle fermate Gtt, per raccogliere dati e provare a risolvere il problema.