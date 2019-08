Caos viabilità e traffico impazzito. «Da 40 giorni siamo in trappola»

Commercianti furiosi per il cantiere all’angolo con via San Quintino

Le macchine non passano, i tram sono deviati e i commercianti soffrono per la mancanza cronica di clienti. È questa la situazione che si registra, ormai da oltre 40 giorni, in via XX Settembre, all’angolo con via San Quintino, dove uno dei tanti cantieri estivi che assediano la città di Torino sta mettendo a dura prova la pazienza dei negozianti della zona.

«Il commercio è già in crisi per sua natura – tuona il presidente della associazione commercianti “Le contrade”, Luigi Ventura – con questi cantieri poi, non si lavora proprio più. Quest’angolo di via è morto: un vero deserto». I lavori che interessano da diverse settimane la strada limitano di molto la circolazione della clientela, mandando in affanno bar, ristoranti e piccoli negozi di abbigliamento. «Vorremmo sapere – domanda Ventura, sempre più preoccupato – se il Comune può venirci incontro, decretando almeno un abbassamento delle tasse da pagare». Chi vive il quartiere quotidianamente, inoltre, denuncia l’andamento del cantiere “a singhiozzo”. «Lavorano un giorno e stanno fermi una settimana – spiega un altro negoziante di via XX Settembre interessato dai lavori -. Questo disagio blocca la viabilità e il commercio ne soffre moltissimo». Non è chiaro, secondo quanto riferiscono gli stessi negozianti direttamente interessanti dal problema, entro quando è fissato il termine dei lavori. Il cantiere di Smat porterà a un potenziamento della rete idrica, ma nulla di più si può dire sulle tempistiche che porteranno al completamento del potenziamento delle tubature. Nel frattempo, proseguono gli scavi.

Al rumore, alla polvere e al calo delle vendite si aggiunge poi lo spauracchio della nuova Ztl prolungata, dalle 7.30 alle 19.30, che ormai da mesi tiene in allerta i negozianti, già messi a dura prova dai lavori. «Con la nuova Ztl sarà la fine – lamentano coralmente i commercianti -. Già adesso non abbiamo più clienti».