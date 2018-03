Capannone in fiamme a Rosta: bruciano rifiuti e materiale plastico [LE FOTO]

E' successo in via Sant'Antonio di Raverso

Ancora un incendio. E ancora vigili del fuoco al lavoro oggi, nella provincia di Torino, dopo i casi di Pianezza e Collegno. Questa volta a prendere fuoco, per cause ancora in corso di accertamento, è stato un capannone dell’ex “Fgr Fonderia Ghisa” contenete rifiuti e materie plastiche in via Sant’Antonio di Raverso a Rosta (Torino). Sul posto sono giunte numerose squadre dei vigili del fuoco da Grugliasco e Rivoli.

ANCHE LA CROCE ROSSA SUL POSTO

Richiesto anche il supporto logistico e l’ambulanza della Croce Rossa da parte del comando provinciale dei pompieri. Ai sensi del protocollo d’intesa è stato attivato il Comitato di Rivoli per il tramite del DLAE.