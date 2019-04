Dove il capello bianco tiene banco

Ho visto le vacanze pasquali farsi elastiche e fagocitare in un unico grande ponte il 25 aprile e il primo maggio. Siamo bravissimi, noi italiani, a lamentarci che non c’è lavoro e a schivarlo quando ci sarebbe. Ho visto i Tg precotti del weekend pasquale smentirsi a vicenda sulle città d’arte. Tutto esaurito, per uno. Ancora letti liberi, per l’altro, che mostrava un’albergatrice intenta a far lo sconto. Chi racconta balle? Ho visto ristoranti “vista mare” semivuoti a Pasqua e Pasquetta (un antipasto, un primo, un secondo e un dessert, 50 euro, bevande escluse) e altri nell’entroterra pieni zeppi (otto antipasti, quattro primi, tre secondi, tre dessert, vino a volontà, caffé e amaro, 30 euro). Ce n’è un sacco, sopra Albenga, accoglienti e frequentati dai pensionati che svernano al mare. E sono anche segnalati su Trip Advisor, per i pensionati più digitalizzati, con tanto di mappe e percorsi di avvicinamento. Se una volta, per mangiar bene e a poco prezzo quand’eri in giro cercavi i camion posteggiati fuori, oggi devi cercare le penne grigie posteggiate dentro. Gli “over-anta” (che i quattro salti amano farli in balèra, non in padella) sanno cucinare, gustare e soprattutto sanno spendere: non si fanno pelare dal primo oste che capita. Ma ho visto anche, dopo pranzo, una famiglia locale litigare sull’acquisto di una bandiera iridata. La mamma: «…cosa c’entra con i cortei per Greta? Fatti un cartello come gli altri». Il figlio: «…ma questa è anche la bandiera della pace, non solo dell’ambiente». Il babbo: «…ma sei néscio, con quel che costa? E poi, belàn, sarà della pace e dell’ambiente, ma è anche dei bulicci!» Avarizia ligure o omofobia?

