Capitan Belotti ci mette la faccia: “Il Napoli ci ha surclassato, ma c’è molto demerito nostro”

“Il Napoli ci ha surclassato, non abbiamo fatto bene da tutti i punti di vista…”. Dopo la sconfitta del Torino contro il Napoli, capitan Belotti ci mette la faccia e prova ad analizzare i “perché” della sconfitta. “Il Napoli – ammette – ha avuto dei meriti, ma c’è molto demerito nostro perché non abbiamo fatto niente di quanto preparato in settimana. Il modulo? Non c’entra niente, dipende da come gli interpreti scendono in campo”.

“ORA GUARDIAMOCI IN FACCIA”

L’intesa con Zaza, suo compagno d’attacco dall’inizio per la prima volta, manca ancora. “E’ un giocatore importante ma per entrare ne meccanismi del mister c’è tanto da lavorare e lui è arrivato solo a fine mercato”, lo giustifica Belotti. Più che gli schemi, però, per il capitano granata è stato un problema d’atteggiamento: “Ora serve capire tutto quel che si è sbagliato per preparare la partita di Bergamo, un campo molto difficile dove tutti fanno fatica. Bisogna andar lì a imporre il nostro gioco. Ci sarà da guardarsi in faccia e parlarsi per capire le motivazioni di questa brutta prestazione per poi fare meglio la prossima”.