Il capodanno diventa “Different”: aspettando il 2019 tra musica, balli e divertimento

Una notte di San Silvestro "diversa" per chi resta in città nella discoteca di corso Vittorio Emanuele II, 21. Per info e prenotazioni 345.5924860

Un Capodanno diverso per chi resta in città? Certo che esiste, anzi, esiste una notte di San Silvestro rigorosamente Different. Nella discoteca di corso Vittorio Emanuele II, 21 è tutto pronto per fare divertire i clienti abituali di Torino nel Mondo, e anche chi vuole partecipare a una festa a base di musica, drink speciali e tanto divertimento. L’appuntamento è per lunedì 31 dicembre a partire dalle 20,30 quando andrà in scena l’apericena a buffet (il costo è di 50 euro con due drink inclusi, 60 euro per servizio al tavolo). L’apericena sarà accompagnato da musica italiana dal vivo. Chi desidera partecipare solo al veglione, può entrare dalle 23,30 al costo di 30 euro con due drink inclusi.

La notte continuerà, quindi, con musica revival e commerciale by Fabrizio del Rè & Marco Trabbia nella sala grande, voce by Sergio Flash. La sala latina si scalderà tra bachata, merengue e raggaeton con dj Manolo & Tnm Latino.

Prenotazioni allo 345.5924860.