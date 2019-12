Capodanno magico e…sicuro a Torino: conto alla rovescia in piazza Castello per la notte di San Silvestro [LE FOTO]

Conto alla rovescia per la lunga notte di San Silvestro. In occasione del “Capodanno magico 2020″ in piazza Castello, cuore di Torino, fervono i preparativi per celebrare l’arrivo del nuovo anno. Lo show, che inizierà alle 22 in punto del 31 dicembre e si concluderà alle 2.00 del 1 gennaio, unirà cinema, teatro, spettacolo e magia all’insegna della…sostenibilità.

SHOW ALL’INSEGNA DELLA SOSTENIBILITA’

Per accedere liberamente in piazza Castello bisognerà, infatti, consegnare ai varchi d’ingresso un tappo di plastica che poi sarà riciclato. Conduttore e direttore artistico della serata sarà Walter Rolfo con la regia di Alessandro Marrazzo.

ACCESSI CONTROLLATI IN PIAZZA

Di concerto con la Prefettura, la Questura e il Comune, gli organizzatori hanno messo a punto una serie di misure di sicurezza per garantire l’incolumità dei presenti. Piazza Castello, stime alla mano, potrà ospitare fino ad un massimo di circa 14mila persone. L’accesso avverrà attraverso una serie di varchi controllati. Il conteggio delle persone sarà effettuato in maniera elettronica, attraverso smartphone e un’apposita applicazione.

IL CONTEGGIO DEGLI SPETTATORI

In tal modo, e con la gestione centralizzata dei dati, sarà possibile conoscere in tempo reale quante persone sono effettivamente presenti in piazza, nonché quante ne sono uscite, così da poter chiudere i varchi nel caso in cui si fosse raggiunta la capienza massima stabilita. Allo stesso tempo sarà possibile riaprirli non appena le uscite avranno reso disponibili altri posti.

SETTE INGRESSI: APRIRANNO ALLE 20,30

Per la cronaca, i varchi individuati per l’accesso in piazza Castello sono 7. E saranno aperti a partire dalle ore 20.30. Si tratta di:

via Barbaroux/via XX Settembre;

via Garibaldi/via XX Settembre;

via Pietro Micca/via XX Settembre;

via Po/piazza Castello;

via Roma/piazza Castello;

viale 1° Maggio/piazza Castello

via Cesare Battisti/via Accademia delle Scienze;

ALTRO VARCO IN PIAZZA SAN GIOVANNI

Un ottavo varco, aperto in piazza San Giovanni, sarà riservato ai disabili, nonché ai turisti alloggiati negli hotel del capoluogo ed in possesso deli voucher d’ingresso oltre che agli operatori media dotati di accredito. Per le persone con disabilità sarà riservata un’area nei pressi del palco con tanto di servizi igienici dedicati.

ECCO COSA NON PORTARE IN PIAZZA

Si ricorda, ancora, che è tassativamente vietato portare vetro e lattine, armi, artifici pirotecnici, botti, fumogeni, razzi, pietre, catene, nonché coltelli, sostanze infiammabili, corrosive, bombolette spray (comprese quelle purtroppo tristemente note al peperoncino), aste e bastoni (selfie stick), valigie, trolley, carrelli o biciclette, nelle aree presidiate.

AGENTI DELLA MUNICIPALE AL LAVORO

Pattuglie di agenti della polizia municipale di Torino svolgeranno attività di controllo, prevenzione e contrasto contro il commercio abusivo di bevande.

NON PORTARE ZAINI O BORSE GRANDI

Il consiglio degli organizzatori, è quello di non portare zaini o borse di grandi dimensioni, ma di utilizzare preferibilmente contenitori trasparenti così da accelerare i tempi di controllo (clicca qui per sapere cosa si può o non si può portare all’interno delle aree presidiate).

L’IMPEGNO DEI VOLONTARI

All’interno dell’area “monitorata”, le persone potranno muoversi liberamente. Su di loro “veglieranno” operatori della Protezione civile, ma anche steward e volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Alpini.

IL DEFLUSSO DALLA PIAZZA

Per quanto concerne il deflusso del pubblico, gli organizzatori hanno allestito una cartellonistica dedicata. Saranno inoltre assicurate tutte le informazioni utili a lasciare, in maniera facile ed ordinata, i luoghi in cui si è assistito allo show. Elementi luminosi come totem gonfiabili con frecce e scritta “via di allontanamento”, saranno allestiti nell’area della piazza così da consentire di identificare con semplicità i percorsi di deflusso.

LA MUSICA DEI DJ DOPO MEZZANOTTE

Subito dopo il brindisi di mezzanotte, a partire dalle ore 00.15, lo spettacolo continuerà con la musica dei DJ di RDS e, per consentire un comodo deflusso, i varchi di via Garibaldi, via Barbaroux e via Pietro Micca saranno di sola uscita.

STOP AL TRAFFICO PRIVATO

Inevitabilmente il maxi spettacolo di piazza Castello avrà ripercussioni sulla viabilità ordinaria con il conseguente stop al traffico privato, a partire dalle 18.00, nell’area compresa tra via XX Settembre, corso Regina Margherita, corso San Maurizio, viale 1° Maggio, via Verdi, via San Francesco da Paola, via Principe Amedeo, via XX Settembre, via San Tommaso, via IV Marzo.

AREA DI SOSTA VIETATA

Per quanto concerne invece la sosta dei veicoli, sarà vietata a partire dalle ore 12.00 del 31 dicembre e fino alle ore 6 del 1 gennaio nell’area compresa tra via XX Settembre, viale 1° Maggio, via Bogino e Cesare Battisti.E off-limits dal mattino del 31 dicembre, sarà anche il parcheggio “Roma San Carlo Castello”, solo nel tratto piazza San Carlo – piazza Castello.

TRASPORTO PUBBLICO

Sul fronte del trasporto pubblico, in via XX Settembre il transito dei mezzi avverrà regolarmente fino alle ore 20 mentre la metropolitana funzionerà fino alle ore 3 del 1 gennaio, con ultima partenza dalla stazione Fermi alle 2.10 e da quella del Lingotto alle 2.35.