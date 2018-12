Capodanno, metropolitana fino alle 2.35 per la festa in piazza Castello

Tutte le info per muoversi in città senza difficoltà

Metropolitana potenziata e deviazioni di autobus e tram in centro. In occasione dei festeggiamenti per il Capodanno, sarà un giorno particolare per il trasporto pubblico torinese.

La metro ha iniziato il suo servizio alle 7, con le ultime partenze previste dalla stazione Fermi di Collegno alle 2.10 e dalla stazione Lingotto alle 2.35. Per consentire di celebrare l’arrivo del 2019 in piazza Castello, a partire da lunedì pomeriggio verranno chiuse al transito via XX Settembre da corso Matteotti a corso Regina Margherita, via Pietro Micca da via Bertola a piazza Castello e via Po da via Accademia Albertina a piazza Castello.

Saranno quindi deviate le linee 4, 7, 11, 13, 15, 19, 51, 55, 56, 57, 58, 58b, 72 e Star 2, oltre alle linee notturne del Night Buster N4 Rossa, N4 Azzurra, N10 Gialla, W1 Arancione, W15 Rosa e W60 Argento. Previsto anche il potenziamento di tutte le linee notturne del Night Buster, con partenze ogni 30 minuti. Fino al mese di aprile proseguirà poi la revisione generale – iniziata nel 2015 – di tutti i veicoli della metropolitana.

Si tratta di un’attività necessaria ed importante, dal momento che i 29 treni hanno complessivamente percorso, a partire dall’avvio nel 2006, circa 60 milioni di chilometri, per una media di 800mila chilometri per ogni singolo vagone. Ad aprile 2019, terminata la revisione, sarà vagliata l’opportunità di aumentare ulteriormente la frequenza dei passaggi, soprattutto durante le ore di punta, ma anche di uniformare gli orari di chiusura serale e notturna della metropolitana, in modo da rendere più semplice ed immediata la fruizione del servizio da parte dei cittadini.