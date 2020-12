Capodanno porta la neve: i primi fiocchi a Torino nella notte di San Silvestro

La notte di Capodanno porterà la neve anche a Torino. I primi fiocchi proprio poco dopo la mezzanotte, a cavallo tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. È quanto prevedono gli esperti meteo, che annunciano i primi imbiancamenti anche in pianura.

Si attendono, in particolare, accumuli compresi tra uno e dieci centimetri in pianura, mentre il livello della neve aumenterà in modo consistente di pari passo con l’innalzamento delle quota, raggiungendo dimensioni consistenti pure in collina. I primi imbiancamenti sulle Alpi di confine, già a partire dalla serata del 31.

Per sabato, invece, in arrivo ancora precipitazioni anche a carattere nevoso in montagna e in collina. In pianura, invece, annunciata pioggia mista a neve, con massime oscillanti tra i 2 e i 3 gradi. Un trend che dovrebbe persistere fino all’Epifania, con possibilità di ulteriori nevicate anche in pianura.