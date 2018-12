Capodanno a Torino: in piazza Castello niente bombolette spray, lattine e vetro

La parola d’ordine per il capodanno torinese è sicurezza. Per questo motivo in piazza non si potranno portare bombolette spray di ogni tipo e alimenti e bevande in lattine e contenitori in vetro. L’ordinanza della sindaca Chiara Appendino ne vieta sia il consumo che la vendita in piazza Castello e nelle vie limitrofe.

Come già successo in occasione della festa di San Giovanni del 24 giugno, in piazza potranno accedere non oltre 15mila persone attraverso varchi controllati da steward. Le misure sono state adottate per evitare altre possibili tragedie dopo i fatti di piazza San Carlo del 3 giugno 2017 e quelli della discoteca di Corinaldo durante il concerto del rapper Sfera Ebbasta.

Durante i festeggiamenti in piazza Castello non potranno essere portati zaini, arrampicarsi su balaustre o parapetti, occupare i percorsi riservati ai soccorsi, ostacolare il regolare deflusso delle persone, introdurre armi, materiale esplosivo, artifici pirotecnici, fumogeni, razzi, pietre, catene, coltelli. Vietato introdurre valigie, trolley, carrelli o biciclette, avere aste o bastoni e introdurre sostanze infiammabili o corrosive.