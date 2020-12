«Capodanno in tv con tutti gli italiani»

Notte di San Silvestro in tv come da tradizione. E quest’anno, a causa del Covid naturalmente, il tutto sarà ancora più sentito. Saranno appuntamenti speciali quelli pensati per intrattenere gli italiani costretti a casa, e sa da una parte i big del piccolo schermo proporranno Amadeus e “L’anno che verrà” su Raiuno e una puntata del “Grande Fratello Vip” su Canale 5, dall’altra a fare da protagonista ci sarà anche la tv locale con Radio Juke Box in Piemonte guidata come sempre dal conduttore torinese Wlady.

E si tratterà di un evento importante, pensato per mettere in contatto le persone in tutta Italia attraverso il collegamento con le reti nazionali La Grande Italia (254) e, dalle 22, Bom Channel (68). In programma, tante ore di buona musica, la migliore di tutto l’anno, e gli auguri in diretta da parte dei telespettatori ai propri cari.

«È un anno particolare e tremendamente triste per via del Covid – spiega il conduttore Wlady – pertanto voglio fare in modo che grazie a “Capodanno con Radio Juke Box” la gente possa salutarsi, possa interagire con noi in diretta dal Nord al Sud Italia. Il pubblico potrà inviare i propri messaggi, anche video. Si potrà intervenire durante la trasmissione attraverso i numeri 333.9997794, 333.1565646. Con me ad aspettare il 2021 e, soprattutto, la fine di questo brutto 2020 ci saranno Clara Vercelli e Vito Gioia. Sono contento, sono molto contento perché in questo periodo mi sto accorgendo di quanta gente sia da sola. Faccio un lavoro meraviglioso che mi dà la possibilità di alleviare, per quanto possibile, il senso di solitudine che questa pandemia ha provocato».

La trasmissione, in diretta, inizierà il 31 dicembre alle 20 e grazie, appunto, alla messa in onda sui diversi canali del digitale terrestre sarà visibile in tutta Italia.