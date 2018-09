Cappuccini animalisti

Il pubblico torinese dei social è perplesso circa l’annunciata apertura in pieno centro storico di Torino della prima caffetteria “vegetale integrale”. Vegana non si poteva dire. Primo perché di locali vegetarian-vegani ne hanno già aperti in tutto il mondo (una quindicina solo a Torino) e secondo perché la parola “vegano” ha ormai acquisito la valenza di persona strampalata, di fissato. Lo chef-imprenditore ha un pedigree di tutto rispetto nel campo della ristorazione, e pare faccia sul serio: a colazione il cappuccino verrà preparato solo con “acque vegetali” di soia, mandorla, riso e avena. Ovviamente non ci saranno le brioches, ma torte all’acqua, biscotti e pasticceria vegetale. “Acqua vegetale” non l’avevo ancora sentita. Ma basta cercare in rete: il vegano integrale diffida delle acque minerali perché spesso sono depurate con filtri fatti di carbone ed ossa. Ultimamente è anche scosso da un dubbio: gli hanno dimostrato che per coltivare i vegetali si ammazzano milioni di piccoli animali presenti nella terra. Come fare? Il titolare avrà sicuramente accertato che l’acqua con cui lavorerà non sia filtrata, e che le verdure siano idroponiche. Avrà anche previsto un ispettore nel locale per cacciare le persone che osassero presentarsi con scarpe di cuoio, cinture e borse in pelle, bottoni di corno e altri accessori d’abbigliamento costruiti con materiali di origine animale. Non ha scelto bene l’ubicazione del locale, però: in piena Ztl e comunque mal raggiungibile anche in orario free access. Forse conta su un’entusiasta clientela di ciclisti. Controlli bene le selle, però. Solo plastica, se no, fuori.

