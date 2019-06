Per chi ama davvero le automobili in tutte le loro tante sfaccettature, compresa quella sportiva, la Car Racing di Vinovo è l’officina giusta. È bella anche solo da visitare per ammirare le vetture disposte su un ampio e attrezzato spazio. Non è un caso, infatti, vedere esposte pure automobili da corsa, la grande passione dei giovani titolari della Car Racing, spesso impegnati loro stessi in gare con i tre bolidi sportivi di cui sono proprietari.

«Le corse in salita sono la nostra specialità – spiegano – magari prima o poi avremo una squadra tutta per noi».

Divertimento a parte, la Car Racing è soprattutto il luogo migliore nella zona in cui recarsi per le riparazioni della propria vettura. Qui i ragazzi si occupano di tutto ciò che riguarda la meccanica e l’elettronica attraverso sofisticati computer per la diagnostica avanzata che aiutano a realizzare preventivi perfetti, particolare molto importante per i clienti che devono mettere mano al portafogli. Il miglior meccanico, infatti, è quello che si mantiene al passo con i tempi e che ha in dotazione tutti gli strumenti moderni necessari al suo lavoro.

Le automobili di ultima generazione sono tutte super accessoriate, regolate da computer interni e con sistemi di accensione e gestione generale che richiedono attrezzature all’avanguardia e conoscenze informatiche. Il nostro meccanico di fiducia oggi è un meccatronico, ossia un maestro con le automobili con tanto di formazione informatica. La 14 è il paradiso dell’automobile, perché anche le auto hanno un’anima.

Indirizzo: via Candiolo 34, Vinovo

Telefono: 345.5256749

Orario: 8-12; 14-18,30 (chiuso sabato pomeriggio e domenica)

Facebook: CAR Racing