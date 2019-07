Carabiniere ucciso, prof torinese: “Quando è necessario e non vi è altra scelta un colpo in testa al reo”

Dopo l'insegnante di Novara, che aveva espresso felicità per la morte del militare dell'Arma, un'altra docente balza all'attenzione delle cronache per un suo post

Carabiniere ucciso: un’altra docente piemontese balza all’attenzione delle cronache per un suo commento pubblicato su Twitter, di segno diametralmente opposto rispetto a quello di Eliana Frontin, la professoressa novarese di Storia che, in un post, aveva espresso felicità per la morte del vice brigadiere Mario Rega Cerciello, assassinato con otto coltellate a Roma, venerdì scorso, da due giovani americani.

DOCENTE DI DIRITTO A GIAVENO

Patrizia Starnone, 46 anni, torinese, ex avvocato, insegnante di diritto al “Blaise Pascal” di Giaveno, ha postato un messaggio che è comparso sotto la foto dell’omicida ammanettato e bendato, sul profilo della Lega, dove si poneva la seguente domanda: “Alcuni giornali sostengono che si tratti di una foto choc, voi che cosa ne pensate?”.

IL POST SU TWITTER

“…È scioccante il fatto che sia stata scattata, pubblicata e che qualcuno si indigni pure dopo l’efferato crimine perpetrato contro il nostro carabiniere. Cari agenti della forze dell’ordine quando è necessario e non vi è altra scelta un colpo in testa al reo, come fanno in ogni altro Paese” ha risposto la docente torinese.

INSULTI E MINACCE

Il commento della 46enne ha scatenato e, al tempo stesso, diviso il pubblico dei social. L’insegnante è stata infatti presa di mira con diversi insulti e minacce ma anche con messaggi di solidarietà. Lei comunque si è spiegata con un altro messaggio dicendo di non aver fatto riferimento “alla foto ma al massacro di un carabiniere in servizio”.

LA PROF ANNUNCIA QUERELA

“E’ in un caso di pericolo come quello che, dico, le forze dell’ordine, hanno il diritto di intervenire, come scelta estrema con l’uso delle armi. Lo dice anche l’articolo 53 del codice penale”, ha spiegato la docente. Alla fine la Starnone è stata costretta a rendere invisibile il suo profilo annunciando di essere pronta a ricorrere alle vie legali contro chi l’ha attaccata strumentalizzando il suo tweet.