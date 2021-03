Carabinieri sequestrano casolare con 600 piante di cannabis nel torinese: 4 arresti [FOTO e VIDEO]

Oltre 600 piante di cannabis sequestrate e quattro persone arrestate: questo il bilancio dell’operazione dei carabinieri in un casolare a Brozolo, nel torinese, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale.

Sul luogo i militari delle Stazioni di Cavagnolo e Verolengo: le piante rinvenute alte oltre 1,5 metri, erano coltivate in un fabbricato di campagna che quattro cittadini, un italiano e tre albanesi, avevano trasformato in una “fabbrica della marijuana”. All’interno erano state allestite sei stanze con lampade UV, impianti di aerazione, condizionatori e umidificatori per la coltivazione intensiva della cannabis, oltre ad essiccatori e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Nelle fasi del controllo gli uomini dell’Arma hanno anche accertato che tutte le apparecchiature installate erano alimentate con energia elettrica rubata dalla rete pubblica.