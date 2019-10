A Caraglio “L’altra tela di Leonardo”

Sentirassi le dolenti grida, le alte strida, le rauche e infiocate voci di quei che siano con tormento ispogliati e alfine lasciati ludi e senza moto e questo sia per causa del motor che tutto volge». Le dolenti grida immaginate da Leonardo e cui fa riferimento in questa specie di indovinello sono quelle dei bachi da seta sottoposti all’azione dei torcitoi circolari da seta (una macchina che torce i fili già esistenti in natura, come il filo di seta ottenuto dai bozzoli). Il maestro di Vinci fu molto interessato al funzionamento di questi congegni rivoluzionari per l’epoca, tanto che, tra una Gioconda e un’ “Ultima cena”, decise di perfezionarli e allo scopo realizzò moltissimi disegni in cui li progettò per renderli più efficienti. Basandosi su questi disegni al Filatoio di Caraglio ne sono stati fedelmente ricostruiti due in scala reale, perfettamente funzionanti e unici. Il pubblico potrà vederli da domani e fino al 16 febbraio prossimo nella mostra qui allestita dal titolo “L’altra tela di Leonardo. Le geniali invenzioni nelle macchine tessili”, mostra a cura di Aurelio Toselli, con il coordinamento scientifico di Flavio Crippa. Nel cinquecentenario dalla sua scomparsa, il genio di Vinci ci svela dunque anche la sua anima tessile che nel Filatoio di Caraglio, il più antico setificio rimasto in Europa, trova la sua più appropriata location.

A raccontare il Leonardo costruttore di macchinari per tessuti oltre ai torcitoi ci saranno anche animazioni multimediali, disegni, modelli in legno e altre macchine ricostruite. La mostra è infatti suddivisa in tre sezioni. Quella multimediale occupa le prime tre sale e mostra attraverso videoinstallazioni l’ingegno dell’artista nella messa a punto e nell’invenzione di dispositivi e macchine per l’arte tessile. Nella seconda sezione, con un allestimento particolarmente scenografico che evoca i meccanismi delle ruote dentate presenti nei disegni di Leonardo, si possono ammirare i modelli lignei di alcune macchine da lui concepite, tra cui il telaio meccanico automatico per tessitura. La terza sezione si sviluppa nei tre piani del Museo: dall’Incannatoio fino ai Baratroni, passando per i locali dei grandi Torcitoi circolari, verranno rappresentati, su grandi pannelli, gli studi di Leonardo sul miglioramento dei meccanismi e automatismi che costituiscono l’intero processo produttivo del filo di seta.

In occasione dell’inaugurazione della mostra, in programma domani a partire dalle ore 17, sarà possibile visitare gratuitamente la mostra e assistere alla performance “Mille Regretz. Trame di seta sonora avvolgono Leonardo”, realizzata dall’ensemble artistico Gli invaghiti nel cortile del Filatoio.