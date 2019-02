Carambola all’incrocio, è investita sulle strisce

Era appena andata a fare la spesa ma ha rischiato la vita a causa di una incredibile carambola tra un autobus e un’automobile. A farne le spese è stata una 28enne, residente a Riva presso Chieri, travolta mentre attraversava la strada.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13 di ieri in strada Riva, che dal centro di Chieri porta al quartiere di Borgo Venezia: secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, la 28enne stava attraversando sulle strisce pedonali. Una Opel Corsa, proveniente dal centro, si sarebbe fermata per lasciarla passare ma è stata colpita da un autobus della linea 30 che viaggiava nella stessa direzione: il tamponamento, a quanto pare, ha spinto in avanti la Corsa e l’ha fatta finire addosso alla ragazza che stava attraversando.

Le condizioni della giovane sono sembrate subito serie: è partita la chiamata al 118 e in pochi minuti è arrivata un’ambulanza della Croce rossa di Chieri. I sanitari l’hanno stabilizzata e poi hanno chiesto l’intervento dell’elicottero del 118, su cui la rivese è stata caricata in “codice rosso”. In seguito, per fortuna, la sua situazione è migliorata: il codice è sceso a “giallo” e lei è arrivata al Cto vigile e cosciente, anche se confusa. È stata ferita alla testa e a una gamba ma non risulta in pericolo di vita. Un’ambulanza della Croce rossa ha trasportato in ospedale per accertamenti anche l’autista del bus 30 e la conducente della Opel, una 41enne di origine romena, anche lei residente a Riva.

Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i mezzi, e la polizia municipale, che dovrà accertare la dinamica dell’incidente. Strada Riva è rimasta a lungo chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso. Anche i bus della linea 30 sono stati deviati e hanno recuperato i passeggeri che erano a bordo del mezzo coinvolto nell’incidente.