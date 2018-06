Carambola d’auto in strada Torino: otto i feriti. Due sono bambini

Rocambolesco incidente, questo pomeriggio, in strada Torino a Orbassano. Quattro i veicoli coinvolti: un furgone Ford Transit, un’Alfa Romeo 147 e due Fiat Multipla. Nello scontro sono rimaste ferite otto persone, tra cui due bambini, uno di due anni e l’altro di soli due mesi. Soccorsi, i due piccoli sono stati trasportati all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Gli altri feriti, invece, sono stati trasportati al vicino ospedale San Luigi di Orbassano. Fortunatamente nessuno di loro è in pericolo di vita.

LA MUNICIPALE INDAGA SULLE CAUSE DELL’INCIDENTE

Tutta ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, sulla quale indagano gli agenti della locale polizia municipale, intervenuti in strada Torino insieme con i vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, lo scontro sarebbe stato provocato da un tamponamento che ha coinvolto inizialmente il furgone e l’Alfa; il Transit, dopo l’urto, ha invaso la carreggiata opposta dove, in quel momento, sopraggiungevano le due Fiat che non sono riuscite a frenare scontrandosi così frontalmente con il furgone. L’incidente ha avuto pesanti conseguenze sulla viabilità, con gli agenti della municipale costretti a deviarla all’interno della cittadina torinese.