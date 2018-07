Carambola d’auto nel controviale: una si ribalta e si “pianta” in mezzo alla strada. Nessun ferito

Paurosa carambola d’auto, la scorsa notte (poco dopo le 2), nel controviale di corso Regina Margherita a Torino, in prossimità dell’incrocio con via della Consolata. Due vetture, una Toyota Yaris ed una Fiat 500, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate tra loro. L’urto, a quanto pare piuttosto violento, ha provocato il ribaltamento della Toyota rimasta “piantata”, su un fianco, al centro della carreggiata.

NESSUNO E’ RIMASTO FERITO

Nell’incidente sono rimaste coinvolte anche altre due vetture, parcheggiate lungo il ciglio della strada, che nell’impatto hanno riportato non pochi danni. Per fortuna, al di là della dinamica dello schianto, nessuno degli occupanti a bordo è rimasto ferito e tutti sono usciti dai mezzi incidentati sulle loro gambe. Non si è reso, pertanto, necessario né il soccorso, né il trasporto in ospedale.