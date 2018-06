Carcere di Torino nel caos: detenuto non torna da permesso premio. E’ il secondo in tre giorni

Salvatore Massaro, in carcere per rapina, ha fatto perdere le proprie tracce. Due giorni fa scappato Nicola Di Comite

Continua a regnare il caos nel carcere di Torino “Lorusso Cotugno”. Dopo l’evasione di ieri di un 55enne, Nicola Di Comite, dietro le sbarre per omicidio, oggi viene segnalato il terzo caso in due giorni.

A non tornare in cella stavolta è Salvatore Massaro, 55enne detenuto per rapina con fine pena nel 2020, che dopo aver fruito di 5 giorni di permesso premio si è reso reperibile. Ora è responsabile del reato di evasione. Entrambe le persone sono affiliate alla Sacra Corona Unita.

A darne notizia è l’Osapp, Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria, tramite il segretario nazionale Leo Bendeuci.

Questa la sua denuncia. “Se non è un’emergenza visto che, rispetto a tali eventi non risultano particolari reazioni né in sede politica né in sede Istituzionale, come se ciò fosse assolutamente normale e comprensibile in un sistema penitenziario che invece fa acqua da tutte le parti. Peraltro, e come abbiamo già detto, – indica ancora il leader dell’Osapp – tali storture del sistema penitenziario trovano perfetta corrispondenza con l’eccessivo concessivismo e con il buonismo ad ogni costo, sulle spalle prima della Polizia Penitenziaria e poi dei comuni cittadini giustificati da presunte ingerenze della Corte Europea dei diritti dell’uomo sulle modalità di gestione delle carceri in Italia e che, invero, oggi rendono sempre più l’idea di essere state invece determinate su dati errati o costruiti ad hoc”.