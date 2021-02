In carcere per droga muore nella sua cella: indagine per omicidio

Era in carcere da soltanto un mese, o poco più. Lo hanno trovato morto, con una una gamba insanguinata, alle sette di mattina del 30 gennaio. Era nella sua cella, da solo, riverso a terra in una pozza di sangue. È mistero sulla fine di Carlo Limongelli, torinese di 47 anni, detenuto al carcere delle Vallette dal 17 dicembre scorso, e morto, in circostanze da chiarire, dentro alla casa circondariale. Sul caso indaga la procura, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. I magistrati hanno chiesto il sequestro della cella. Il cadavere è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Non sembra un caso semplice, a partire dall’orario del decesso, che non è chiaro. Gli agenti di polizia penitenziaria trovano il cadavere, così c’è scritto nella relazione arrivata sulla scrivania dell’aggiunto Vincenzo Pacileo, alle 7.05 del 30 gennaio. Avvisano l’autorità. Ma gli inquirenti nutrono il dubbio che la morte possa risalire alla sera prima, forse al pomeriggio. E stanno indagando per capire che cosa sia successo nelle ultime 24 ore di vita di Limongelli, che alle Vallette aveva trascorso poco più di quattro settimane. Sul momento la sua morte venne etichettata come dovuta “a cause naturali”. Poi è emerso altro.

Limongelli era stato arrestato il 17 dicembre, dai carabinieri, che lo avevano sorpreso in un alloggio di zona Regio Parco con della droga. Il 47enne era stato portato alle Vallette, dove è rimasto fino alla morte. Nessuno lo aveva mai ancora processato: era in attesa di giudizio.

Oltre all’orario del decesso, e alla causa, che ancora non è stata scoperta, c’è un altro aspetto al centro dell’indagine, che verte intorno a questa domanda: Limongelli era malato? Se sì, se avesse avuto dei problemi alla gamba, venne curato in maniera idonea? Il detenuto era stato trovato solo, a terra, con lacerazioni e ferite che lascerebbero ipotizzare che il suo arto sinistro fosse in cancrena. Il sospetto degli inquirenti è che Limongelli avesse un’infezione, forse non curata a dovere, o trascurata. La vittima era giovane. Anche se fosse stata colpita da una sepsi, si sarebbe potuta salvare, è la tesi che ha mosso l’indagine. Chi ha trovato il cadavere, ha segnalato un “abbondante sanguinamento”, e più lacerazioni sull’arto. Non si tratta di ferite inflitte da altri, ma dei segni della degenerazione di qualcosa che sembra una grave infezione. È morto per quello Limongelli? Al momento è impossibile rispondere.

L’inchiesta aperta sul suo decesso non è la prima che coinvolge la morte di un detenuto del Lorusso e Cutugno. La procura di Torino lavora, ormai da un anno, a un altro caso inquietante: la morte di Antonio Raddi, spirato il 30 dicembre 2019 a 28 anni, in ospedale, dopo aver perso 30 chili dietro le sbarre delle Vallette, dove era detenuto da sei mesi. La procura ha deciso di andare oltre l’esito dell’autopsia – dalla quale emergerebbe che il giovane sarebbe morto a causa di una sepsi la cui origine sarebbe ignota – e di comprendere come mai il 28enne fosse così debilitato. Per questo motivo, è stato chiesto al gip un incidente probatorio.