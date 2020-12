Carcere di Ivrea ancora al gelo, presentata interrogazione a risposta scritta al Ministro della Giustizia

La vicenda del carcere di Ivrea rimasto al gelo da diversi giorni ha portato a un’interrogazione a risposta scritta, presentata dall’Onorevole Andrea Delmastro Delle Vedove (Fratelli d’Italia) e indirizzata al Ministro della Giustizia.

Ecco il testo: “Al Ministro della Giustizia – Per sapere – premesso che: Lo scorso 26 novembre, il Segretario Generale del sindacato OSAPP Leo Beneduci ha denunciato la drammatica condizione in cui versa il carcere di Ivrea, che è completamente al gelo; nonostante le segnalazioni già effettuate dal Sindacato agli Uffici superiori, nessuno è ancora intervenuto; “Le condizioni del carcere di Ivrea dovrebbero essere maggiormente oggetto di verifica da parte degli organi centrali dell’Amministrazione Penitenziaria considerato che ad oggi gli organi regionali sembrano completamente disinteressarsi anche in considerazione del grave stato di abbandono e del completo “caos” organizzativo dell’istituto che, come più volte denunciato è senza direttore e senza comandante titolare”.

“Peraltro – sottolinea Beneduci – ancora permangono nella struttura penitenziaria dissidi per il mancato impiego delle figure che, in base alle regole e agli accordi vigenti tra le parti dovrebbero essere adibite alle funzioni di Sorveglianza Generale”; il sindacato chiede al Ministro di inviare gli ispettori ministeriali al Carcere di Ivrea e, provocatoriamente, ne chiede la chiusura; secondo quanto detto dal sindacato, se l’Istituto ancora, in piena emergenza Covid, riesce a garantire il servizio pubblico di sicurezza è solo per lo spirito di abnegazione e sacrificio degli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria; -: cosa intende fare il Governo per migliorare le condizioni della struttura e degli impianti del carcere di Ivrea“.