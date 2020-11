Carceri del Piemonte allo sbando, l’Osapp denuncia: “Mancano i direttori”

Carceri del Piemonte allo sbando. Come denuncia l’Osapp (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) molti istituti penitenziari della Regione della Valle d’Aosta sono “privi di continuità visto che direttori e comandanti dei reparti si recano in alcune sedi solo una volta o due a settimana in servizio di missione ovvero a spese dello Stato”. Le carceri “si reggono solo grazie all’alto senso di responsabilità delle donne e degli uomini della polizia penitenziaria, anch’essi in gravissima penuria di organico che svolgono turni massacranti che talvolta superano anche le tredici ore al giorno” afferma il segretario generale Leo Beneduci.

LA SITUAZIONE:

– il carcere di Aosta Brissogne senza direttore e senza comandante titolari oramai da circa 6 anni.

– il carcere di Ivrea è senza direttore e comandante titolari

– il carcere di Cuneo a giorni rimarrà senza direttore titolare

– il carcere di Novara senza direttore titolare

– il carcere di Saluzzo senza comandante titolare

– Il carcere minorile F. Aporti di Torino senza direttore titolare e il servizio viene assicurato per due volte a settimana da poco più di un anno da un funzionario proveniente dalla Puglia.

Insomma “la situazione, anche a fronte del grave sovraffollamento e del Covid, è davvero preoccupante se si considera anche che sono ingenti le spese economiche per fronteggiare a questo disastro determinato dalla assenza di figure quali direttori e funzionari/dirigenti della polizia penitenziaria – aggiunge Beneduci -. Mai come in questo periodo viviamo un drammatico momento di completo stato di abbandono e la polizia penitenziaria si trova sempre più sola e in condizioni disumane a risolvere le criticità che si presentano nel quotidiano, con grave penuria di personale e senza strumenti e mezzi. Chiediamo al ministro Bonafede che dichiari lo stato si emergenza e convochi un tavolo per poter affrontare concretamente il problema dell’organizzazione e del funzionamento di un sistema penitenziario la cui precarietà danneggia in particolar modo gli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria sulle cui immiserite spalle gravano i disagi e l’insicurezza attuali”.