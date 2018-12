Carceri piemontesi in overbooking: 4.468 detenuti per 3.703 posti

Tra le maggiori criticità, "l'insufficienza di spazi per la socialità e i gravi problemi strutturali e igienici"

Le carceri piemontesi sono sovraffollate. Come emerge dal terzo ‘Dossier delle criticità logistiche’ che i garanti delle persone detenute del Piemonte invieranno al capo del Dap, sono 4.468 i detenuti nelle carceri della regione che dispongono di 3.703 posti (altri 273 non sono al momento disponibili perché in attesa di ristrutturazione).

“Abbiamo registrato insufficienza di spazi per la socialità, l’incontro fra detenuti e famiglie, le attività scolastiche, formative e lavorative, ma anche gravi problemi strutturali e igienici” ha spiegato il garante regionale dei detenuti, Bruno Mellano.