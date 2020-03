Carceri, il segretario OSAPP Beneduci: “Il governo prenda in mano la situazione”

Il segretario generale OSAPP, Leo Beneduci, prende posizione sulle rivolte e proteste dei detenuti in molte carceri italiane, tra cui quelli di Foggia, Milano San Vittore, Palermo Ucciardone, Larino e Reggio Emilia: “Abbiamo trascorso due anni di assoluta disfunzione dell’organizzazione delle carceri italiane. Queste proteste, come OSAPP, ci teniamo a ribadire che derivano da precise responsabilità e disattenzioni”.

LA POLEMICA

“La situazione non si risolverà attraverso colpi di spugna: andrebbero a danneggiare tutti i cittadini onesti e soprattutto coloro i quali in ragione dell’infezione da Coronavirus si stanno sottoponendo a sacrifici senza precedenti e non compiono violenze e devastazioni. Riteniamo quindi – conclude Beneduci – opportuno ed urgente che il Governo e il Presidente Conte assumano in prima persona l’onere e la responsabilità della gestione del sistema penitenziario italiano, distogliendo da tele compito chi se ne è dimostrato inadatto”.