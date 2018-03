“Carenza di personale e spazi inadeguati”: presidio Cgil davanti al tribunale di Ivrea

L'allarme lanciato dal sindacato: "L'attuale sede non è in grado di assorbire i carichi di lavoro"

Presidio della Cgil, questa mattina, davanti alle aule del tribunale di Ivrea. Il sindacato protesta per l’inadeguatezza della struttura eporediese, la seconda per territorio di competenza di tutto il Piemonte, eppure ancora alle prese con carenza di personale e persino di spazi. Con la riforma della giustizia del 2013, infatti, il tribunale di Ivrea ha allargato le proprie competenze a tutta la zona nord di Torino ma l’attuale sede non è in grado di assorbire i carichi di lavoro.

LE STIME SUL PERSONALE

Secondo le stime, solo per quanto riguarda il personale amministrativo, servirebbero più del doppio degli elementi oggi in servizio. Analogo allarme era stato lanciato a ottobre dal presidente del tribunale, Vincenzo Bevilacqua, nel discorso di insediamento.