Carenze igienico-sanitarie: chiuso locale in centro e multa salata per il titolare [LE FOTO]

Controlli della municipale in via Madama Cristina a Torino

Il locale etnico di via Madama Cristina, nei pressi di via Berthollet, era in condizioni igienico-sanitarie pessime. E per questo è stato chiuso dagli agenti del comando dell’ex VIII sezione circoscrizionale San Salvario/Borgo Po della polizia municipale, entrati in azione insieme agli operatori del servizio Asl-Sian. Sono stati loro, infatti, a ispezionato l’esercizio commerciale, già oggetto, tra l’altro, di diverse segnalazioni e reclami.

LOCALE CHIUSO, TITOLARE MULTATO

Il locale è stato immediatamente chiuso. Il titolare, un cittadino di nazionalità turca, è stato sanzionato con oltre 4.000 euro di multa e, attualmente, sono in corso ulteriori accertamenti sulla regolarità del personale dipendente. Il locale potrà riaprire solo dopo la risoluzione della problematiche igienico sanitarie riscontrate e la messa a norma delle attrezzature.