Carezze hard a due 14enni. «Siamo state violentate»

Una storia di palpeggiamenti a minorenni e di violenza di un adulto nei loro confronti è emersa nei giorni scorsi dalle denunce di due ragazze che, si sono rivolte una ai carabinieri della compagnia di Pinerolo e l’altra alla Procura della Repubblica di Torino. Nel mirino di entrambe lo stesso uomo, il patrigno di una delle due vittime, che le avrebbe molestate alcuni anni fa. Francesca (nome di fantasia) all’epoca dei fatti aveva 13 anni e nella sua denuncia, presentata a fine agosto ai carabinieri, racconta i palpeggiamenti subiti da un uomo che era entrato nella sua vita e in quella della sua famiglia in un momento difficile. Francesca aveva perso il nonno e quell’uomo per lei e per la madre era diventato una figura di riferimento, fino a diventare di fatto il suo patrigno. Lui però, stando a quanto racconta Francesca, con la scusa di aiutarla e sostenerla dal punto di vista psicologico, la accarezzava e aveva contatti fisici con lei, per esempio, palpeggiandole ripetutamente il fondo schiena. Un comportamento da aguzzino che faceva leva sulla fragilità e sulla fiducia che la ragazza nutriva nei suoi confronti, ma questa leva, col passare del tempo, si è spezzata e Francesca ha deciso di raccontare quanto aveva subito, andandolo a denunciare, assieme alla madre, ai carabinieri. Un’altra denuncia, direttamente in Procura, ha fatto seguito a questa. L’ha presentata un’amica di Francesca, Roberta (altro nome di fantasia), una quattordicenne che è stata anche lei vittima di palpeggiamenti e di comportamenti spinti da parte del pensionato. L’uomo le era stato presentato proprio dall’amica e, come con Francesca, avrebbe usato un atteggiamento consolatorio e comprensivo per approfittarsi della giovane. Parrebbe addirittura che dopo i loro “incontri” le desse dei soldi per andarsi a comprare un kebab. Sin qui è quanto le due ragazze hanno raccontato nelle loro denunce e alle loro madri, anche se in altre occasioni avrebbero anche parlato di molestie ben peggiori, vere e proprie violenze. Parole che però non sono poi state confermate alle forze dell’ordine. Cosa sia successo davvero, se le accuse siano vere e fin dove si sia spinto l’uomo, tocca ai carabinieri e ai magistrati scoprirlo, indagando su una vicenda spinosa e molto dolorosa.