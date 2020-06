Cari Lettori restiamo uniti

Mi piacerebbe raccontarvi nei particolari la storia del nostro/vostro giornale. Dai primi giorni, nell’ormai lontano 2002, in cui pubblicammo i primi numeri, e subivamo gli sfottò della stampa paludata e lo scetticismo di una parte di Torino. Fino alla straordinaria comunità che è cresciuta in questi 18 anni attorno al quotidiano. Ma lo spazio è tiranno. E dunque mi intriga parlarvi del futuro, a cominciare dall’altro ieri quando, rispondendo a una lettera di un lettore, ho annunciato il ritocco di 10 centesimi al prezzo di copertina, rimasto immutato per anni.

Bene, nei giornali che hanno avuto sempre – credo colpevolmente – un certo distacco verso i propri lettori, questa è una cosa che non si fa. Non c’è la confidenza sufficiente a condividere un problema editoriale. Meglio tacere, insegnano i giornaloni. Semmai si infligge una stoccata in edicola, magari il sabato, quando si è distratti dalle cose di famiglia. Non è il nostro stile. Con voi abbiamo sempre avuto un dialogo aperto, come se ci conoscessimo uno a uno. E in fondo è così in quel telefono senza fili ma carico di emozioni che è un giornale.

Dunque condividiamo con voi questo momento di difficoltà acuito dalle crisi che in questo Paese si sono succedute, senza interruzioni. E per il Covid che ha martirizzato i nostri partner ideali, i commercianti, i piccoli imprenditori, azzerando gli stimoli ad investire in pubblicità. Non solo, oggi fare un giornale è complicato, c’è il Web che incalza nonostante le false notizie con cui ci pasticcia la vita, ci sono i costi che lievitano sulle forniture, la carta soprattutto che è il pane quotidiano, ci sono le edicole che non ce la fanno più e chiudono, e non ci sono aiuti.

Noi abbiamo resistito e resisteremo. Anzi, tra poche settimane cercheremo di farvi una bella sorpresa che rappresenti il segno, credetemi, della nostra ferrea volontà, a dispetto di tutto. Come d’altra parte merita il nostro/vostro TorinoCronaca, per dirla come tanti anni fa. Sappiamo che anche 10 centesimi per qualcuno saranno un sacrificio, ma vi chiediamo di restare al nostro fianco. E di comprendere che non c’è speculazione, ma l’esigenza di restare vivi, senza spegnere la luce al giornale che da quasi un ventennio ha riacceso il dibattito sull’informazione, infrangendo un monopolio che aveva reso grigia la nostra Torino. Vi aspetto martedì. In edicola. Grazie di cuore!

