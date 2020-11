Carica la pistola, se la infila nella cintola dei pantaloni e…gli parte accidentalmente un colpo!!

Il malcapitato viene soccorso e trasportato in ospedale. Per fortuna se l'è cavata ma poteva andargli decisamente peggio

Come nei film di Fantozzi. Peccato però che di comico, stavolta, ci fosse poco e niente! Nel video, ripreso dalle telecamere di un negozio (siamo negli Usa), si vede un tizio che carica la pistola e poi se la infila nella cintola dei pantaloni. Subito dopo gli parte accidentalmente un colpo che lo ferisce all’inguine. Uno dei presenti allerta i soccorsi e il malcapitato viene portato d’urgenza in ospedale, dove viene ricoverato. Per fortuna se l’è cavata ma poteva andargli decisamente peggio!!