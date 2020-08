Bionda, californiana anzi losangelina, la splendida Carli Maueer è la classica “bikini girl”. In costume da bagno trascorre letteralmente la vita, visto che è una modella – e anche assai affermata – nel settore dello swimwear.

Per il resto, si divide come testimonial per numerosi marchi ed eventi degli Stati Uniti. Con le sue curve esplosive è uno spot irresistibile e anche il popolo del web si è accorto di lei: il suo profilo Instagram vede lievitare i follower giorno dopo giorno.