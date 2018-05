Carlo Giulianelli Veterinario – Venite nel nostro ambulatorio sempre al servizio del cliente

Una laurea conseguita nel 1981 e da allora Carlo Giulianelli si è messo al servizio degli animali come veterinario. Per dieci anni è stato in via Pietro Cossa, dal ’91 è nello studio di via Scapacino 29/d. Un ambulatorio nel quale segue tutte gli animali domestici e da affezione (non quelli da reddito) con i metodi della medicina tradizionale, dalla chirurgia agli esami di laboratorio, comprese radiografie ed ecografie.

Ma accanto a questo una parte essenziale è rappresentata dalla medicina omeopatica e fitoterapica (anche l’agopuntura) nella quale il dottor Giulianelli è specializzato:

«Non sostituisce le cure classiche, ma assicura il massimo rispetto per l’animale con trattamenti molto meno invasivi. Cambia la modalità di approccio, si attenuano gli effetti collaterali e queste terapie si rivelano molto efficaci in casi di malattie croniche, artrosi, infiammazioni osteoarticolari. Ma abbiamo rilevato notevoli miglioramenti nei problemi comportamentali come quelli legati al marcamento del territorio, agli stress e alle fobie dell’animale».

E questo metodo, nel quale il dottor Giulianelli è stato un innovatore, è molto apprezzato dai suoi clienti, oltre che in primis dagli animali. Lo studio è aperto (sempre su appuntamento) dal lunedì al mercoledì, oltre al venerdì con orario 10-13, 16-19, il sabato dalle 10 alle 12.30.

Contatti: 011.728346.