Carlotta Maggiorana è Miss Italia. Ma per Torino vince Aurora Leli

«Non me l’aspettavo, devo ancora metabolizzare ma mi sembra proprio di volare. Spero che oggi inizi una bella carriera e dedico la vittoria al mio papà che non c’è più, alla mia mamma che ha pianto tanto e alla mia regione, le Marche, afflitta dal terremoto». Sono riassunte in questa dichiarazione di Carlotta Maggiorana, 26 anni, della provincia di Ascoli Piceno, le emozioni che probabilmente hanno conquistato la giuria e il pubblico a casa facendo conquistare alla ragazza la corona di Miss Italia 2018. La sua bellezza mozzafiato, il fisico statuario (è alta 1,73 cm) e il fascino mediterraneo hanno fatto il resto. La sensuale Carlotta è arrivata prima lasciando il secondo posto alla napoletana Fiorenza d’Antonio seguita da Chiara Bordi, la ragazza con la protesi alla gamba, certamente la vincitrice morale di questa edizione. E adesso?

«Adesso per me spero che inizi una nuova vita – ha confessato da aspirante attrice con alle spalle una carriera da ballerina, ruoli in tv e persino uno, a 13 anni, in un film con Brad Pitt e Sean Penn -. Sono sposata da appena un anno ma mio marito mi spinge, mi appoggia in tutto quello che faccio e sogna per me un futuro nel cinema». Entusiasmo a mille, e non potrebbe essere altrimenti visto il prestigio del concorso di bellezza la cui finale è andata in onda lunedì sera da Milano su La7 sotto la guida di Francesco Facchinetti e Diletta Leotta (solo il 4 per cento di share), ma che però ha lasciato con l’amaro in bocca la nostra concorrente torinese, Aurora Leli, di Nole, giunta comunque tra prime 10. «E’ stata un’esperienza indimenticabile – ha detto la studentessa di fisioterapia che pratica l’atletica leggera a livello agonistico – e sono sicura che mi sarà molto utile». Meno sereni sono, invece, i suoi fan che da ieri mattina all’alba hanno preso d’assalto le sue pagine social con commenti pieni di ammirazione e rammarico.

“La nostra Miss sei tu”, scrive Monica; “Ciao Aurora anche se non hai vinto per noi sei stata un orgoglio enorme sei stata fantastica” continua una certa Manu di Milano. “Sei la più bella”, “ sei il nostro orgoglio”, il riassunto dei tanti post che fino sera si sono succeduti. E anche nella redazione di “CronacaQui” non sono mancate le telefonate dei lettori che chiedevano spiegazioni circa la mancata incoronazione. In fondo, è dai tempi della vittoria di Cristina Chiabotto e Edelfa Chiara Masciotta, rispettivamente nel 2004 e nel 2005, che una torinese non saliva così in alto nell’indice di gradimento del pubblico di Miss Italia. Per quanto riguarda Carlotta, invece, non sono mancate sempre sui “perfidi” social, le critiche legate alla sua età, secondo molti sarebbe troppo “vecchia” per la corona, e alle sue tante esperienze nel mondo dello spettacolo che l’avrebbero agevolata. Tra i momenti più emozionanti di lunedì sera, infine, la consegna, con tanto di ovazione, della fascia dedicata a Fabrizio Frizzi a Mara Boccacci.