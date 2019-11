Carluccio chiusa da 5 anni: «Riaprirà prima di Natale»

Quasi cinque anni di chiusura e annunci sempre disattesi. Ma forse questo Natale sarà un po’ più dolce per Pozzo Strada, che da gennaio 2015 aspetta l’apertura della biblioteca Carluccio di via Monte Ortigara. Il regalo arriverà direttamente dal Comune, che ha previsto prima delle feste la riapertura del complesso chiuso quasi cinque anni fa causa amianto. A dare la buona notizia è la stessa assessora alla Cultura, Francesca Leon. «Si sta ultimando l’allestimento interno – così l’assessora – ma confermo la riapertura della Carluccio prima di Natale». Dunque, ancora un piccolo rinvio rispetto all’ultima scadenza, che prevedeva l’apertura alla fine di questo mese. Ma tant’è.

Nel quartiere si è atteso talmente tanto – in molti ricordano l’annuncio social di fine 2017 in cui la sindaca Appendino dichiarava che «a breve la Carluccio riaprirà» – che a questo punto aspettare qualche settimana in più non farà male a nessuno. «Vedo che è arrivato un ulteriore rinvio, ma il mio auspicio è che, una volta riaperta la biblioteca, ci sia personale in numero adeguato a garantire pieno servizio, vista anche la situazione delle anagrafi decentrate», commenta Giuseppe Giove, coordinatore al Lavoro della Tre. Stando ai nuovi programmi, la Carluccio riaprirà con orario pieno, dal lunedì al venerdì, sabato incluso.

I posti a sedere saranno 80, ma potranno aumentare visto che parte degli scaffali sarà montata su ruote per essere spostata in occasione di conferenze. La dotazione documentale sarà di 15mila volumi e 40 fra quotidiani e riviste. Con i fondi Mibac verrà poi migliorato l’allestimento della saletta polifunzionale al primo piano e ci saranno anche attività con le associazioni del territorio. «Dopo troppi ritardi, la Carluccio tornerà ad essere un luogo di cultura e d’incontro per il quartiere. E accolgo favorevolmente la notizia dell’orario pieno», così Nicolò Lagrosa, presidente della commissione Pozzo Strada.