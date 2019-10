Carly Baker, la fotomodella tutto pepe è “really sexy”

Che posi in costume da bagno oppure in lingerie, la bionda è veramente uno spettacolo della natura. Vedere per credere...

“Really sexy” scrive un suo estimatore su Instagram. Che posi in costume da bagno oppure in lingerie, magari sfilando a bordo ring per mostrare il tabellone con il numero dei round, l’inglesina Carly Baker, fotomodella “tutto pepe” bionda platinato, è veramente uno spettacolo della natura. Vedere per credere…