Carly Diamond Stone, un diamante di nome e di fatto

Si chiama davvero così e in effetti il suo corpo assomiglia proprio a un gioiello

Un diamante di nome e di fatto: bellissimo, splendente e luminoso. Il corpo di Carly Diamond Stone assomiglia davvero a una pietra preziosa, di inestimabile valore. Un corpo magnetico, esaltato da un sorriso conturbante e da curve mozzafiato.

Un gioiello del genere non passa certamente inosservato e – non a caso – sono tantissimi i follower che seguono quotidianamente su Instagram gli aggiornamenti della modella californiana, tra le star in ascesa nel firmamento dello swimwear.

Nel suo profilo social la stessa Carly Diamond Stone precisa che Diamond è davvero il suo secondo nome e di avere ascendenze irlandesi, lituane e tedesche. Un vero e proprio concentrato di culture e di tradizioni, ma soprattutto di bellezza.