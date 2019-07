Un uomo è morto in ospedale, a Torino in seguito a una lite con il suo datore di lavoro, che al culmine del diverbio lo ha accoltellato. Per la vittima, dipendente a Carmagnola presso quello stesso esercizio commerciale, non c’è stato nulla da fare.

Il datore di lavoro è stato fermato dai carabinieri della stazione di Moncalieri, intervenuti prontamente sul posto. Non sono ancora noti, al momenti, i motivi che hanno scatenato l’accesa discussione.