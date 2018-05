Carmagnola, maxi sequestro della finanza in emporio cinese

Maxi sequestro eseguito dalla guardia di finanza a Carmagnola. Gli agenti della compagnia di Torino hanno confiscato oltre 900mila articoli di cartoleria, prodotti per la cosmesi e materiale elettrico, del valore complessivo stimato in circa 400mila euro.

Il sequestro è avvenuto in un noto emporio della cittadina del Torinese gestito da un cittadino cinese di 25 anni, a cui sono state notificate sanzioni per varie violazioni di natura amministrativa.

I prodotti messi in vendita non erano provvisti delle informazioni utili alla tutela del consumatore. Mancavano, in particolare, indicazioni relative alla provenienza dei prodotti, alle modalità di utilizzo degli stessi, avvertenze in merito alla presenza di materiali pericolosi oppure illustrazioni e istruzioni in lingua italiana.