A Carmagnola nasce il “polo della moda”: «Made in Italy a servizio di grandi brand»

Un piccolo polo della moda a Carmagnola nato da due fratelli, entrambi imprenditori. Si chiamano Marco e Diego Formato, 47 e 48 anni: una vita passata tra tessuti, capi di abbigliamento sportivi e materiali d’avanguardia. A insegnargli tutto è stato il loro papà, Goffredo Formato, un rappresentante di tessuti di alta sartoria napoletana, da cui hanno imparato molto e adesso tocca a loro portare avanti l’azienda di famiglia: Offer.

«Ricordo ancora il primo prodotto che abbiamo mandato in produzione – racconta Diego – erano gli storici pantaloncini della Nike da tennista, li facevamo fare in Sicilia negli anni ’80. Dopo quella produzione ne sono arrivate tante altre: in passato collaboravamo con Nike, Champions, Sergio Tacchini e Reebok. Con gli anni le produzioni sono cambiate e noi ci siamo dovuti adeguare». Infatti alla fine degli anni ’90, molte aziende italiane hanno spostato le loro fabbriche in Cina, insieme ai macchinari, cambiando radicalmente le regole di mercato e di produzione. Ora la Offer, vanta collaborazioni con grandi marchi internazionali, come Museum, Vuarnet, EA7, Areonautica Militare oltre che Juventus, Inter, Milan e Roma.

«Ci occupiamo della realizzazione delle collezioni e delle produzioni – continua Diego – fino a fare arrivare la merce nelle logistiche dei clienti non nei negozi». Un lavoro nel settore dello sportswear presente sul mercato da quasi quarant’anni e che ha permesso ai due fratelli di inserirsi in una realtà internazionale complessa e competitiva rimanendo nel piccolo paesino in provincia di Torino: «Cerchiamo di tenere una parte delle produzioni in Europa – spiega Marco – e alcuni capi li facciamo fare in Italia».

Anche gli stilisti che collaborano con la Offer sono tutti italiani e arrivano da esperienze lavorative nel campo della moda: «Per noi cercare di produrre in Italia è fondamentale, quella del “made in Italy” è una delle ricerche più frequenti sul web – aggiunge Marco – come ad esempio i pullover di Vuarnet, tutti fatti in maglifici italiani». Ed è proprio Vuarnet il fiore all’occhiello della Offer, lo storico marchio francese nato nel 1957 grazie alla sinergia dello sciatore Jean Vuarnet e il famoso ottico Roger Pouilloux che insieme lanciarono il marchio: «Nel 2016 abbiamo preso la licenza per la distribuzione e la produzione di Vuarnet – ha precisato Diego -, un marchio molto importante che abbraccia lo stile Italo Francese e che si occupa principalmente di occhiali e abbigliamento da sci. Verrà presentata al Pitti anche una collezione urban uomo e donna , capi dal gusto cittadino senza rinunciare alle tecnicità dei materiali usati per lo sci».