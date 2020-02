Carmagnola, tre sorelle si impiccano nello stesso giorno in due luoghi diversi [FOTO]

Ieri le prime due si sono tolte la vita in un casolare, seguite dalla terza, suicidatasi questa mattina in un appartamento di via Castellero

Orrore a Carmagnola: tre sorelle si sono impiccate nel giro di 24 ore, togliendosi la vita in due luoghi diversi. I passanti hanno, infatti, segnalato questa mattina la presenza di un corpo appeso ad una corda al quarto piano di un appartamento in via Castellero.

La donna ha lasciato un biglietto in cui chiede scusa per il gesto e scrive di averlo fatto dopo aver trovato le due sorelle impiccate in un casolare di loro proprietà. Il suicidio di queste, invece, dovrebbe essere accaduto ieri. I motivi dietro al gesto dovrebbero essere economici: le tre erano state truffate in passato e ridotte in miseria, motivo per il quale avevano già provato l’estremo gesto qualche anno fa.