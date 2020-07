Carmagnola, uccide la compagna: poi rientra a casa e si spara [FOTO]

Ha ucciso la compagna con un colpo di pistola, poi ha deciso di spararsi a sua volta. Omicidio-suicidio in mattinata a Carmagnola, in un’abitazione sita al civico 10 di via Gozzano.

Un uomo di 71 anni, Pasquale Mattana, originario di Villaputzu, in Sardegna, ma residente a Bagnolo Piemonte, stando alle prime ricostruzioni avrebbe ucciso la compagna di 68, Eufrosina Martini, nata a Busca nel Cuneese, con la quale aveva una relazione. I carabinieri di Carmagnola, accorsi in casa della donna, hanno trovato il suo corpo senza vita.

Una volta rientrato nella sua abitazione in provincia di Cuneo, il 71enne ha prima chiamato il figlio per confessargli tutto e poi si è sparato alla testa. In passato non si segnalano litigi o discussioni accese tra i due. Sul duplice drammatico episodio indagano i carabinieri.