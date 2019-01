Carmagnola, un buco nella recinzione dell’area cani: pitbull scappa e sbrana una bastardina

Un buco nella recinzione, un cane di grossa taglia che vi passa attraverso e azzanna, per poi uccidere, una cagnetta di appena due chili. È così che un uomo che vive a Carmagnola ha tristemente salutato l’anno appena trascorso, tenendo stretta tra le braccia la sua piccola cagnolina.

Il giorno dopo, il 1° di gennaio, ha affidato il suo racconto ai social network dove si sono subito infiammata l’ira, ma anche la solidarietà degli altri padroni di cani, oltre a una riflessione sullo stato delle aree cittadine dedicate agli animali domestici. Infatti l’aggressione alla cagnolina è avvenuta vicino all’area di sgambamento di Borgo Salsasio.

Secondo quanto si è appreso, il proprietario stava passeggiando in strada con la sua cagnetta quando da un varco nella recinzione di legno è spuntato un grosso pitbull che si sarebbe avventato sulla piccola. Il cane era privo di museruola e per il padrone della cagnolina è stato impossibile intervenire. Secondo quanto scrive l’uomo su Facebook, però, la fuga del pitbull sarebbe da imputare al pessimo stato di conservazione della struttura e alla scarsa manutenzione.

Non è escluso, tuttavia, che sulla stessa area sia stato compiuto anche un atto vandalico. «Purtroppo non eravamo a conoscenza dello stato in cui verteva l’area. Ma l’abbiamo riparata», ha assicurato l’assessore Massimiliano Pampaoni.