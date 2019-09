Carmagnola, usa l’auto del padre come ariete e sfonda la recinzione della stazione: 19enne nei guai

Vandalizzata la stazione di Carmagnola. E’ successo nella notte del 10 settembre, quando è stata danneggiata una recinzione.

La polizia è riuscita a individuare il responsabile: si tratta di un 19enne italiano che ha usato l’auto del padre come ariete per sfondare la recinzione in cemento che delimita lo spazio ferroviario della stazione, causando notevoli danni.

Per le indagini si sono rivelate preziose le immagini delle telecamere di sorveglianza: gli agenti della Polfer sono riusciti a rintracciare il 19enne, che è stato denunciato e dovrà risarcire il danno causato.